Müllkübel brennen in Zeitz Feuerwehr ist in der Nacht zwei Stunden im Einsatz: Niemand wird verletzt, Polizei ermittelt

Mülltonnen brennen am frühen Morgen des 20. November im Flur eines Hauses am Zeitzer Neumarkt. Wie der Einsatz der Feuerwehr verlief und was es beim Sturm zu tun gab.