Feuer lodert in der Tröglitzer Straße

Zeitz/MZ/ank - In einem Wohnhaus im unteren Teil der Tröglitzer Straße von Zeitz hat es am Freitagmorgen gebrannt. Nach ersten MZ-Informationen sind dabei keine Menschen zu Schaden gekommen. In dem Haus sollen derzeit fünf Personen in fünf Wohnungen leben. Während des Einsatzes der Feuerwehr war die Tröglitzer Straße im Bereich des Brandortes gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Mit Feuerwehr rückten Polizei und Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes aus.

