Feuer in Zeitzer Gartenlage

Zeitz/MZ - In einer Gartenanlage in Zeitz ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben ist das Feuer von einem Geräteschuppen in der Anlage in der Rudolf-Puschendorf-Straße ausgegangen. Danach griffen die Flammen auf die Laube über, die ebenfalls niederbrannte. Durch die große Hitze sind auf einem angrenzenden Gartengrundstück unter anderem ein Fensterrahmen und eine Palisadenwand in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, teilte die Polizei mit.