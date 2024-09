Zeitz/MZ/ank - Schloss und Schlosspark Moritzburg in Zeitz waren Mittwoch Kulisse für einen besonderen Festakt. 159 Rekruten der 11. und 12. Kompanie des in der Weißenfelser Sachsen-Anhalt-Kaserne stationierten Sanitätsregiments 1 der Bundeswehr haben ihr Gelöbnis für den Dienst für die Bundesrepublik Deutschland abgelegt. Zur Zeremonie waren auch Eltern und Angehörige aus allen Landesteilen angereist.

Oberfeldarzt Dr. Benny Schulz, Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) und Generalarzt Bruno Most (von links) schreiten die angetretenen Formationen ab. (Foto: Torsten Gerbank)

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt war im Schlosspark zu erleben. (Foto: Torsten Gerbank)

Oberfeldarzt und Regimentskommandeur Benny Schulz sagte dabei unter anderem, dass die weltpolitische Lage angespannt sei. Der Krieg in der Ukraine zeige, dass Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit sei. Er erinnerte ferner an weitere Kriege und Spannungen auf der Welt. All das erfordere ein entschlossenes und zugleich besonnenes Handeln der internationalen Gemeinschaft. Dabei habe die Bundeswehr eine Schlüsselrolle. „Unsere Soldatinnen und Soldaten tragen durch ihr Engagement in Ausbildung, Übungen und Einsätzen aktiv zu Stabilität und Sicherheit in der Welt bei“, so Schulz. Die Bedeutung des Soldatenberufs habe zugenommen. Fotos: Torsten Gerbank