Die Technik der Sternwarte auf Haus „Zeitzblick“ ist noch da. Wird es also bald wieder möglich sein, Plejaden und Co. in luftiger Höhe zu bewundern?

Aus der Ferne kann man die viele Technik auf dem Dach von Haus „Zeitzblick“ in der Käthe-Niederkirchner-Straße in Zeitz vermuten. Neben allerlei Antennen befindet sich bedeckt auch eine Sternwarte.

Zeitz/MZ. - Man weiß nicht, ob und wenn ja, wie viele Besucher auf dem Dach des Hauses „Zeitzblick“ in Zeitz den Klassiker von Hubert Kah „Ich seh’ den Sternenhimmel“ gesungen haben. Hoch oben in luftiger Höhe, immerhin sind es 35 Meter, befindet sich eine Sternwarte. Laut mehrerer Zeitzeugen konnten von dort noch in den 1990er Jahren Schulklassen in den Himmel schauen.