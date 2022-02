Zeitz/MZ - In der Zeitzer Röntgenstraße ist in der Nacht vom Montag zum Dienstag eine Farbschmiererei an der Fassade entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist das Graffito am Mittwochmorgen bei der Polizei angezeigt worden, die wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt ermittelt.