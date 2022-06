Fahrerflucht: Außenspiegel in Zeitz abgefahren

Zeitz/MZ - An einem Firmentransporter, der vor einem Wohnhaus in Zeitz abgestellt war, ist am Freitag von einem anderen Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren worden. Der Verursacher machte sich aber aus dem Staub, teilte die Polizei mit. Wie es hieß, hatte der Geschädigte bei Arbeiten in dem Haus einen lauten Knall gehört. Als er draußen nachschaute, stellte er den Schaden an dem Transporter fest.