Fahrer ist ohne Führerschein unterwegs

Zeitz/MZ - Mit einem Verkehrszeichen ist ein Pkw bei einem Unfall am Donnerstagabend in Zeitz kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer in der Clara-Zetkin-Straße unterwegs und wollte in die Rudolf-Puschendorf-Straße abbiegen. Dabei verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Gewalt über das Fahrzeug und prallte gegen das Verkehrszeichen. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und das Fahrzeug nicht zugelassen ist.