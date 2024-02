Sein Nachfolger arbeitet bereits in der Zeitzer Stadtverwaltung im Gewandhaus. Woher die Zeitzer den Fachbereichsleiter noch kennen.

Fachbereichsleiter Technisches Zeitz Christian Gast wird in den Ruhestand verabschiedet

Zeitz/MZ/and. - Christian Gast, der Fachbereichsleiter Technisches Zeitz in der Stadtverwaltung, den viele Zeitzer als langjährigen Leiter und Geschäftsführer des SSBZ Stadtreinigungs- und Servicebetrieb Zeitz kennen, ist in der jüngsten Stadtratssitzung in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden.

Oberbürgermeister Christian Thieme, Stadtratsvorsitzender Ulf Altmann (beide CDU) und Bürgermeisterin Kathrin Weber dankten ihm für seine Arbeit und seinen Einsatz für die Stadt. Nachfolger im Amt ist Marcel Knabe, der sich bereits eingearbeitet hat.