In der Nacht zum Freitag ist an einem Mehrfamilienhaus in Zeitz Sprengstoff detoniert. Ein Mehrfamilienhaus wurde beschädigt.

Explosion in Zeitz: Unbekannte sprengen Briefkästen in der Moskauer Straße

Zeitz/MZ. - In der Moskauer Straße in Zeitz haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag mehrere Briefkästen in die Luft gesprengt. Dazu hätten der oder die Täter Sprengkörper gezündet, so die Polizei. Mit den Briefkästen sei auch die Eingangstür des betroffenen Mehrfamilienhauses beschädigt worden. Die Polizei ermittelt.