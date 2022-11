Explosion in Profen: Container der Sparkasse zerfetzt

Ein Knall am Freitagmorgen hat Bewohner des Ortes in der Gemeinde Elsteraue aufgeschreckt.

In der Nacht zum Freitag wurde der Container der Sparkasse Profen gesprengt.

Profen/MZ - Explosion in Profen: Der Container der Sparkasse nahe der Bundesstraße 2 in Profen wurde Freitagfrüh gegen 3 Uhr gesprengt. „Wir hörten einen mächtigen Knall und saßen plötzlich im Bett“, erzählt Anwohnerin Stefanie Scholle. Danach habe ihr Sohn die Feuerwehr alarmiert. So rückten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Profen, Reuden und Draschwitz sowie der Einsatzleitdienst aus. Den Einsatz leitete Gemeindewehrleiter Marco Schmeißer.