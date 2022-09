Experten beraten Bürger in Zeitz zum Katastrophenschutz

Welche Angebote es an diesem Tag gibt.

Zeitz/MZ - Wie sich die Menschen im Katastrophenfall richtig verhalten können, wie sie vorsorgen können, dass ihre Familien und ihr Hab und Gut im Falle des Falles so gut wie möglich geschützt sind, darüber gibt es seit dem Vormittag im Komplex von Schloss Moritzburg in Zeitz eine ganze Menge an Informationen. Denn auf dem Gelände findet bis gegen 16 Uhr der erste Zeitzer Zivilschutztag statt. Dabei gibt es praktische Hilfe und Anleitung auf dem Schlosshof und eine Reihe von Vorträgen im Festsaal. Sie haben 10.30 Uhr begonnen und starten weiterhin etwa im Halbstundentakt. Informationen gibt es insgesamt nicht nur zum Thema Schutz vor Hochwasser.