Insgesamt gab es in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst am Sonntag vier Wahlen. Aber nur bei einer gab es für die Bürger etwas zu entscheiden.

Evelyn Billing bleibt in Droyßig weiter im Amt

Droyssig/MZ/ank - Die Entscheidung ist gefallen: Evelyn Billing (parteilos) bleibt im Amt und ist weitere sieben Jahre die Bürgermeisterin in Droyßig. Billing setzte sich am Sonntag gegen den Mitbewerber Uwe Luksch (parteilos) durch – laut Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Kraneis (parteilos) deutlich: Billing bekam 506 Stimmen, Luksch 339.

Evelyn Billing ist 46 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Sie war einst der Liebe wegen nach Droyßig gezogen. Nach ihrem Abitur in Zeitz hatte sie zunächst Verwaltungsfachangestellte gelernt und später ein Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin abgeschlossen. Billing arbeitet für eine größere Behörde derzeit in Berlin und ist auch Mitglied im Verbandsgemeinderat.

In der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst wurde Sonntag aber nicht nur in Droyßig gewählt. Auch für die Verbandsgemeinde selbst sowie für die Gemeinden Wetterzeube und Schnaudertal wurden die Verwaltungschefs neu gewählt oder in diesen Fällen bestätigt. Denn die Kandidaten Uwe Kraneis, Frank Jacob (Die Linke) und Hans-Hubert Schulze (parteilos) waren auch bislang die jeweiligen Bürgermeister. Keiner von ihnen hatte einen Gegenkandidaten.