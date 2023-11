Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Schon in wenigen Tagen ist es soweit: In den Stuben wird die erste Kerze am Adventskranz angezündet und in vielen Orten wird zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Die Märkte sollen auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die MZ hat zusammengetragen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und nach bis zum 29. November vorliegenden Informationen – welche Märkte man besuchen kann. In Weißenbornerwartet am Sonnabend, 2. Dezember, ab 16 Uhr die Besucher neben Glühwein, Punsch und Stollen sowie dem Verkauf von weiteren Weihnachtsleckereien auch ein Glücksrad. Für strahlende Kinderaugen werden ab 17.15 Uhr der Weihnachtsmann auf dem Traktor und ab 18 Uhr Clown Luzie mit ihrer Mitmachshow sorgen.In Ossig findet am 2. Dezember ab 15.30 Uhr an und in der Kinderfesthalle ein Weihnachtsmarkt statt – mit Plätzchen, Glühwein, aber auch einem Büchermarkt. Es ist mit allen Angeboten vor allem an Kinder gedacht. In Droyßig heißt es am Sonntag, 3. Dezember, freier Eintritt, wenn um 14 Uhr im Schlosspark der Weihnachtsmarkt eröffnet wird. Für ein winterliches Bühnenprogramm sorgen da unter anderem die Droyßiger Schalmeienplayers und Mädchen und Jungen der Grundschule. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und natürlich darf der Weihnachtsmann nicht fehlen. Rehmsdorf:Am Samstag, 2. Dezember öffnet um 14 Uhr der Weihnachtsmarkt vor dem Bürgerhaus in Rehmsdorf. Zu Beginn treten die Mädchen und Jungen der Grundschule Rehmsdorf in der Kirche auf (14 Uhr). Um 15.15 Uhr sind die Jüngsten aus der Kita die Akteure und gegen 16 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet. Rundherum gibt es weihnachtliche Stände. So bietet zum Beispiel die ortsansässige Bäckerei Eisenschmidt Plätzchen, Stollen – kurzum Leckeres aus der Weihnachtsbäckerei. Etzoldshain: Am Samstag, 2. Dezember findet im beschaulichen Etzoldshain in der Gemeinde Elsteraue ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Ab 15 Uhr eröffnen die Mädchen und Jungen des Könderitzer Kindergartens Elsterspatzen das gesellige Beisammensein im Advent. Danach gibt es Glühwein, Kaffee und Kuchen. Es gibt einige Stände mit kreativen und kulturellen Überraschungen. Ab 17 Uhr findet ein Fackelumzug mit der Freiwilligen Feuerwehr Minkwitz statt. Im Anschluss gibt es eine gesellige Runde mit Musik.