In Ossig wird Mitte Juli bereits zum 160. Mal das beliebte Volksfest gefeiert. Dazu hat der Kinderfestverein das Programm erweitert. Und auch der Festumzug wird wieder größer sein.

Es gibt ein neues Bild für das traditionsreiche Kinderfest in Ossig

Ossig/MZ. - Wenn vom Samstag, 13., bis zum Sonntag, 21. Juli, bereits zum 160. Mal in Folge das Kinderfest in Ossig gefeiert wird, dürfen sich die Besucher wieder auf ein volles Programm freuen. „Wir haben diesmal auch den Montag und den Donnerstag gefüllt. Es lohnt sich also jeden Tag, zu uns zu kommen“, wirbt der stellvertretende Vorsitzende des Kinderfestvereins André Kunisch.