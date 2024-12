Ordnung und Sauberkeit in Zeitz waren in diesem Jahr das beherrschende Thema bei den Lesern. Sie fragen immer wieder, warum die Stadt nichts tut. Warum sie nichts tun kann.

Wildes Plakatieren in Zeitz nervt zunehmend die Zeitzer. Gerade in der Fußgängerzone ist solche „Werbung“ leider oft zu finden.

Zeitz/MZ. - Ordnung und Sauberkeit in Zeitz waren die Themen, die die Leser in diesem Jahr am meisten beschäftigt haben. Mehr als 40 Anfragen, Hinweise und Meinungen kamen dazu bei der MZ an. Vor allem ging es um die unsäglichen Schmierereien, die immer mehr Hauswände in Zeitz verunzieren.