Betreiber Martin Exler sieht die Entwicklung in der Zeitzer Innenstadt durchaus positiv.

Erklärtes Ziel von Hex.Event: Wochenmarkt in Zeitz stabilisieren und wachsen lassen

Der Wochenmarkt in der Zeitzer Innenstadt wächst.

Zeitz/MZ. - In der Innenstadt sieht Martin Exler das Marktgeschehen sehr positiv. Die Agentur Hex.Event, deren Geschäftsführer er ist, hat die Wochenmärkte in Zeitz ab Januar nach dem entsprechenden Stadtratsbeschluss übernommen. Seitdem sei der Aufwärtstrend erkennbar, meinen in Zeitz nicht nur Marktkunden.