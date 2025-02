Betrachtet man die Geschäfte in der Kalkstraße vor fast 70 Jahren, so glaubt man kaum, dass die alle in dieser Straße Platz hatten. Woran sich Leser erinnern.

Enzmann, Kneisel und Schwier: Was es nicht alles gab und gibt in der Zeitzer Kalkstraße

Zeitz/MZ. - Noch einmal geht es bei der Geschichte und den Geschichten um Geschäfte früher und heute in Zeitz in die Kalkstraße. Eine Zeitungsseite voller Anzeigen von Geschäften in eben dieser Straße lässt staunen: So viele verschiedene Geschäfte gab es hier!