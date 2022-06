Entscheidung über neuen Geschäftsführer bei der WBG Zeitz ist gefallen

Zeitz/MZ/ank - Sven Weißbrodt aus Zeitz wird künftig die Zeitzer Wohnungsbaugesellschaft (WBG) leiten. Der 54-Jährige wird am 1. November die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen. Das hat die WBG mitgeteilt. Der bisherige Geschäftsführer Jörg Stolper geht am Jahresende in den Ruhestand. Die Entscheidung für Weißbrodt war in der Gesellschafterversammlung laut WBG einstimmig gefallen. Weißbrodt ist geprüfter Immobilienfachwirt.