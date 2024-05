Unternehmer aus Tröglitz eröffnet in vier Wochen modernes Center für Sport und Gesundheit in der Gleinaer Straße in Zeitz. Was auf rund 650 Quadratmetern ab Juni angeboten werden soll.

Im Juni geht’s los: Dann öffnet in der Gleinaer Straße ein neues Fitnessstudio My Gym. Inhaber René Heyner tritt dafür mächtig in die Pedale.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Den Baufortschritt sieht man jetzt deutlich und in wenigen Wochen ist es so weit: Am 8. Juni wird der Neubau in der Gleinaer Straße, Ecke Promenade in Zeitz eröffnet und das FRS Gesundheitsstudio (Fitness, Reha, Sport) aus Zeitz-Ost zieht ein. „Ich bin echt ungeduldig und freue mich, wenn es im Juni losgeht“, sagt René Heyner. Er ist Inhaber des alten und neuen Studios. Gebaut wurde es in Regie einer bayrischen Firma, die bisher nur Supermärkte errichtet hat. René Heyner wird Mieter und Geschäftsführer des Studios.