Infolge des Verbots des rechtsextremen Vereins wurde auch das Grundstück des Ex-Vorsitzenden in Bornitz durchsucht. Was Anwohner und Politiker dazu sagen.

Ein Großaufgebot war am Mittwochfrüh in Bornitz angerückt, um Hausdurchsuchungen in dem Ort in der Elsteraue durchzuführen.

Bornitz/MZ - „Sippe B.“ steht groß auf dem Klingelschild des Hauses in Bornitz, das ansonsten von außen einen ganz gewöhnlichen Eindruck macht. Doch gewöhnlich geht es an diesem Mittwoch nicht zu. Da parken seit dem Morgen mehrere Einsatzwagen der Polizei an den Straßenrändern in der Nähe zum Eingang. Mit Sturmhaube und mit schwarzer Montur bekleidet, betreten und verlassen Beamte ständig das Objekt. Was sie suchen? Beweisstücke, die die illegalen Handlungen des rechtsextremistischen Vereins „Artgemeinschaft – Germanische Glaubensgemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“ belegen.