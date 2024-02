Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tröglitz/MZ. - Die Gemeinde Elsteraue verliert weiter an Einwohnern. So leben derzeit exakt 7.882 Frauen, Männer und Kinder in der Einheitsgemeinde. Die Ortschaft Tröglitz fällt dabei am meisten auf: Im Ortsteil Kadischen leben nur 24 Einwohner und das ist damit der kleinste Ortsteil. In Tröglitz selbst leben 2.050 Einwohner – der größte Ort in der Elsteraue.