Gräfenhainichen/MZ. - Schlagerfans in der Region können sich freuen. Dieses Jahr wird auch eine der bekanntesten Schlagerkünstlerinnen überhaupt in Ferropolis auftreten. Der Veranstalter der Olé-Party kündigt sie als sensationellen Top Act an. Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass sie genau die Richtige für die große Schlagerparty inmitten der Bagger und Absetzer auf der Halbinsel ist: Vanessa Mai. Im Schlepptau wird sie weitere Schlager-Giganten haben, sodass alle Weichen dafür gestellt sind, dass die Olé-Party in Ferropolis unvergessen bleibt.

