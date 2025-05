Das 30. Zeitzer Bikertreffen beginnt am 9. Mai auf den Elsterwiesen. Was die Gäste erwartet.

Blitzende Maschinen, satter Motorsound und Musik an der Weißen Elster: Wann die Ausfahrt in Zeitz startet

Zeitz/MZ. - Es ist Mai. Es ist Bikertreffen. Und das sage und schreibe schon zum 30. Mal in Zeitz: Ab diesem Freitag (9.Mai) lädt der Zeitzer Bikerverein wieder auf die Elsterwiesen hinter dem Sommerbad – Anfahrt oder Fußweg über die Freiligrathstraße – ein.

Auf dem Programm stehen viel Musik, Bikerspiele, aber auch einfach Treffen, Austauschen und natürlich der satte Sound der Motoren. Und für alle Fans sei gesagt: Am Samstag, 10. Mai, startet wieder die große Ausfahrt. Los geht es aber schon am Abend des 9. Mai gegen 19 Uhr mit Musik von Rocksack und Blacktane, mit Menstrip und einer Rammstein-Show.

Am Samstag ab 13 Uhr werden sich dann Hunderte Biker in der Freiligrathstraße zur Ausfahrt aufstellen. Die startet um 14 Uhr. Danach gibt es am Nachmittag Musik und Bikerspiele und am Abend zwischen Musik und einer Strip- und Feuershow auch die Pokalverleihung. Pokale werden vergeben für die weiteste Anreise, den „Größten Haufen“, also Club oder geschlossene Truppe, aber auch für das kreativste und für das stärkste Bike und für den ältesten Biker. Musikalisch präsentieren sich am Samstag Der Hauer (circa 15.45 Uhr) und Morgenrot (circa 19 Uhr) und am Abend Thunderbells und Fallacy.

Für das leibliche Wohl ist auf den Elsterwiesen bestens gesorgt. In Bikerdeutsch heißt das: ausreichend Auswahl an Suff und Mampf. Gute Laune sollte mitgebracht werden. Und natürlich kann man beim Besuch jede Menge Motorräder gucken, Leute kennenlernen – und auch die Bikerspiele sind immer etwas zum Zuschauen. Aber auch wer nicht aufs Gelände geht, hat natürlich etwas vom Zeitzer Bikertreffen, denn bei der großen Ausfahrt kann man sich einen günstigen Standort suchen und die Maschinen an sich vorbeiziehen lassen.

Die Ausfahrt führt von der Freiligrathstraße über Auebrücke und Weißenfelser Straße nach Nonnewitz, Tagebau Profen, über die Leipziger Straße Richtung Predel nach Reuden, Draschwitz, Bornkitz, weiter nach Alttröglitz bis zur B 180. Weiter geht es dann über Kleinpörthen, Heuckewalde und die Kreuzung Giebelroth auf die B2 nach Zeitz. Dort geht es über Friedensstraße, Schlossstraße, Rahnestraße, Kalkstraße bis Zeitz-Ost und über Gleinaer und August-Bebel-Straße, Wendischer Berg zurück zur Freiligrathstraße.