Am Freitag besuchte Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (zweiter von rechts) die Baustelle in Ostrau. Hier im Gespräch mit Flussbereichsleiter Thomas Keller (rechts), Hartmut Pless (links) und dem Abgeordneten Rüdiger Erben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ostrau/MZ. - Über eine Milliarde Euro hat das Land Sachsen-Anhalt seit 2002 für den Hochwasserschutz ausgeben. Rund 40 Millionen Euro davon flossen in den Burgenlandkreis und allein elf Millionen Euro in Hochwasserschutz-Maßnahmen nach Zeitz. Diese Zahlen nannte Armin Willingmann (SPD), Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt in Sachsen-Anhalt und besuchte am Freitag den Bau eines neuen Absperrbauwerkes in Ostrau (Gemeinde Elsteraue). Dort investiert das Land rund 1,8 Millionen Euro. „Wir stehen kurz vor dem Abschluss der Arbeiten. Ich denke, im Mai werden wir fertig sein“, sagt Thomas Keller, Flussbereichsleiter beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW).