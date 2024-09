Es gibt aber ein Unterstützerbändchen. Das hilft, die tollen Tage in Zeitz zu finanzieren. Und es bietet einige Vorteile. Was man als Privatsponsor davon hat.

Tausende Besucher feierten im vorigen Jahr das zwölfte Zeitzer Zuckerfest in der Innenstadt. Wenn nur ein Teil von ihnen ein Unterstützerbändchen kaufen würde, wäre die Finanzierung des Festes einfacher.

Zeitz/MZ. - Auch in diesem Jahr wird das Zuckerfest in Zeitz ohne Eintritt über die Bühne gehen. Obwohl das nicht so einfach ist. Oder anders gesagt, immer schwerer wird, denn die Kosten explodieren gerade bei den Fixkosten, wie Strom, Gema, Reinigung und Sicherheit. „Das Zuckerfest ist kostenfrei, aber es gibt das Zuckerfestbändchen, das ja auch viele Vorteile bietet“, sagt Veranstalter Martin Exler, Geschäftsführer der Zeitzer Agentur Hex.Event. „So kann jeder Besucher das Fest unterstützen und besonders genießen.“