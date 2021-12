Einrichtungen und Ämter im Burgenlandkreis bleiben zu

Zeitz/Naumburg/MZ/and - Die Verwaltung des Burgenlandkreises, die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd sowie das Jobcenter schließen aufgrund der bevorstehenden deutlich erhöhten Infektionsgefahr durch die Omikron-Variante des SarsCov2-Virus für den Publikumsverkehr. Darüber informiert eine Mitteilung der Kreisverwaltung. Die Einrichtungen und Ämter öffnen an diesem Montag nicht und bleiben vorerst bis 31. Januar 2022 zu. „Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme für einen Zeitraum, in dem Omikron die dominierende Variante werden könnte. Unsere Nachbarn zeigen derzeit, wie sich die Infektionslage entwickeln könnte. Deshalb wollen wir bereits jetzt Vorkehrungen treffen“, so Landrat Götz Ulrich (CDU).

Alle Anliegen können aber telefonisch oder per Mail gestellt werden und werden weiterhin bearbeitet. Vereinbarte Termine seien abgesagt, heißt es weiter, in Notfällen könne Einlass gewährt werden, wenn dieser mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter im Voraus vereinbart wurde. Für den Bereich der Führerscheinstelle stehen die zahlreichen Möglichkeiten der postalischen oder elektronischen Antragstellung zur Verfügung. Für eine Kfz-Zulassung kann das Online-Portal für Zulassungen genutzt werden.

Auch die Musikschule Burgenlandkreis und die Volkshochschule Burgenlandkreis werden der Mitteilung zufolge bis zunächst 31. Januar 2022 für den Unterricht geschlossen. Digitale Angebote können stattfinden.

Ansprechpartner und Erreichbarkeit für den Burgenlandkreis: www.burgenlandkreis.de/de/verwaltung.html

Die Abfallwirtschaft erreicht man unter: www.awsas.de/ansprechpartner.html.

Alle Zugänge für das Straßenverkehrsamt: www.burgenlandkreis. de/strassenverkehrsamt.html