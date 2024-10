In der Zeitzer Fußgängerzone stehen 25 Ladenlokale leer. Ein Problem, das längst auch Großstädte haben. Schuld daran sind mehrere Faktoren. Was Zahlen und Prognosen sagen.

Zeitz/MZ. - In der Zeitzer Innenstadt haben in den letzten Jahren wieder mehrere Geschäfte geschlossen. Das ist keine Schwarzmalerei, keine Negativzeichnung, es ist Realität. Eine Realität, die längst große Städte erreicht hat. Und im Vergleich, so bitter der zunehmende Leerstand in der Innenstadt ist, steht Zeitz immer noch recht gut da. Rund gerechnet stehen 35 wie auch immer belegte Ladenlokale 25 leerstehenden gegenüber. „Kritisch wird es immer für funktionierende Strukturen, wenn das Verhältnis 50:50 ist“, heißt es in der Studienarbeit zur Entwicklung von Innenstädten im ländlichen Raum von 2022, die der MZ auszugsweise vorliegt.