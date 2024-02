Polizei nahm am Samstag in Zeitz gleich mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung auf. Worum es dabei ging.

Bei mehreren Autos stellten die Fahrer am Samstag in Zeitz kaputte Scheiben und Spiegel fest. Die Polizei ermittelt.

Zeitz/MZ/and. - An einem im Bereich Sommerbad in Zeitz abgestellten Auto wurden am Samstagmorgen mehrere eingeschlagene beziehungsweise beschädigte Scheiben sowie ein kaputter Außenspiegel festgestellt. Darüber informiert die Polizei am Sonntag.

Auch auf dem Parkplatz Stephansstraße wurde am Samstagmorgen an einem Pkw eine eingeworfene Seitenscheibe festgestellt, heißt es weiter. Bei zwei Fahrzeugen in der Schaedestraße stellte man am Vormittag zerstörte Heckscheiben fest. Doch damit noch nicht genug.

Bei einem Kleinwagen im Bereich Wasserberg wurde ebenfalls am Samstagmorgen eine eingeschlagene Heck- sowie beschädigte Frontscheibe vorgefunden. Offenbar wurden die Fahrzeuge durch Unbekannt(e) mutwillig beschädigt, heißt es von Antje Hoppen von der Polizeiinspektion Halle. Zu möglichen Diebstahlshandlungen aus den Fahrzeugen ist aber bislang nichts bekannt. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Sachbeschädigung auf.