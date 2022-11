Eine halbe Million soll helfen, die Zeitzer Innenstadt aufzupolieren

In der Zeitzer Innenstadt soll bis August 2025 noch einiges in Bewegung gebracht werden. Unterstützung gibt es in Form von Fördermitteln. Und eine gute Basis hat das Zeitzer Zentrum auch, unter anderem den Coworking-Space, wo auch der Zentrenmanager seinen Platz finden soll.

Foto: Angelika Andräs