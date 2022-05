Eine Grundschule könnte in Zeitz errichtet werden, aber: Macht ein Neubau Sinn?

Die Freien Wähler denken über eine Grundschule in Öffentlich-Privater Partnerschaft nach. Der Stadtrat sieht noch Gesprächsbedarf. Wie es weitergeht.

Auch der Goethepark war schon einmal für einen Neubau einer Grundschule in Zeitz im Gespräch.

Zeitz/MZ - Sollte man im Altstadtbereich von Zeitz eine neue Grundschule bauen? Der Gedanke steht zumindest im Raum. Angeschoben haben die Freien Wähler die Debatte. Und ihre Vorlage, zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, auf städtischen Grundstücken den Bau einer Grundschule für 120 Schüler zu ermöglichen, stand auch in der jüngsten Stadtratssitzung zur Diskussion. „Mit Partnern sollen insbesondere ÖPP-Modelle, also Öffentlich-Private Partnerschaft, betrachtet werden“, so Fraktionschef Andreas Exler.