„Eine dynamische Situation“: Das CJD in Zeitz sammelt Spenden für ukrainische Geflüchtete

Das CJD in Zeitz nimmt Spenden für die ukrainischen Geflüchteten an, die in der Stadt untergebracht werden. Dafür werden mehr ehrenamtliche Helfer gebraucht.

Zeitz/MZ - Den ganzen Tag schon klingelt das Handy von Tristan Alt. „Wirklich alle paar Minuten geht das. Man wird eigentlich gar nicht fertig und muss immer wieder sondieren: Ist die Sachspende in Ordnung? Oder ist sie so beschädigt, dass ich sie nicht mehr herausgeben kann?“, berichtet der Leiter des Christlichen Jugenddorfwerkes (CJD) in Zeitz über seinen derzeitigen Arbeitsalltag. Man möchte den Geflüchteten ja auch nichts ins Zimmer stellen, was bald auseinanderfällt.