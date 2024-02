In Zeitz versuchen Unbekannte, bei Mietern unaufgefordert neue Wohnungsschlösser einzubauen.

Zeitz/MZ - Die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft (ZWG) warnt ihre Mieter vor Handwerkern, die angeblich im Namen des Großvermieters unangemeldet Wohnungsschlösser tauschen wollen. Die ZWG, so bestätigte deren Sprecher Martin Leidhold am Mittwochvormittag, habe Informationen über derartige Fälle erhalten. In einem Fall soll sogar ein Schloss getauscht worden sein.

Wie Leidhold sagt, würden die ungebetenen Handwerker plötzlich vor der Tür stehen und das Schloss tauschen wollen. Bezahlt werden solle nicht sofort, sondern per Rechnung. Dieses Prozedere, vermutet Leidhold, solle das Angebot möglicherweise seriöser erscheinen lassen. Was die angeblichen Handwerker mit ihrem Tun bezwecken, ist indes unklar. Es könnte sein, dass sie ihre Leistung zu überhöhten Preisen anbieten. Es könne aber auch sein, dass sie sich über diesen Weg die Möglichkeit erschleichen, dass sie später mit einem eigenen Schlüssel in die Wohnung gelangen können.

Die ZWG weist darauf hin, dass Mieter keine Fremden ohne nachvollziehbaren Grund ins Haus lassen sollten. Wenn Mieter den Bedarf haben, ein Schloss gewechselt zu bekommen, dann sollten sie sich auf jeden Fall direkt an den Vermieter wenden. Sollte der Vermieter Schlösser wechseln wollen, dann werde das zuvor nachvollziehbar und auf Wegen, wie sie in der Genossenschaft üblich sind, bekannt gemacht.

Leidhold rät Mietern, die auf die Masche von mutmaßlichen Betrügern angesprochen oder gar hereingefallen sind, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Sollte auf die genannte Art und Weise bereits ein Schloss getauscht worden sein, dann solle sich der Betroffene umgehend beim Vermieter melden. Der sorge dann dafür, dass ein von ihm autorisiertes neues Schloss eingebaut wird, um mögliche Diebstähle zu verhindern.

Weder dem Polizeirevier Burgenlandkreis noch anderen Großvermietern der Region waren bis zum Vormittag Anzeigen oder ähnliche Fälle im eigenen Unternehmen bekannt.