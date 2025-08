Merseburg/Mz. - Sommer, Strand und Sonnenschein. In die Aufzählung gehört auch die Sonnencreme hinein, wenn die UV-Strahlung nicht kurzfristig zu Sonnenbrand und langfristig gar zu Hautkrebs führen soll. Doch beim Sprung in den See oder das Meer wäscht das Wasser einen Teil des Schutzes ab. Ein Problem, wie Goran Kaluderovic erklärt, denn einer der verbreitetsten Wirkstoffe sei Titandioxid. Das akkumuliere sich im Wasser und sei dann etwa für Korallen tödlich. Er könne sich daher vorstellen, dass Titandioxid wie bereits als weißer Farbstoff in Lebensmitteln bald auch für Cremes verboten wird.

