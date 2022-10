In der Albrechtstraße in Zeitz ist eingebrochen worden.

Zeitz/MZ - Ein Laptop sowie Bargeld in nicht genannter Höhe sind bei einem Einbruch in Büroräume eines in der Albrechtstraße in Zeitz ansässigen Vereins gestohlen worden. Der oder die unbekannten Täter waren nach Angaben des Polizeireviers Burgenlandkreis in der Nacht zu Donnerstag in das Gebäude des Vereins eingedrungen.