Einbrecher im Freibad

In Kayna sind Unbekannte ins Freibad eingestiegen.

Kayna/MZ - Unbekannte Täter sind ins Freibad in Kayna eingebrochen. Wie der Polizei am Sonntag angezeigt wurde, hatten die Einbrecher in der Anlage einen Container aufgebrochen. Angaben zu Schäden und Diebesgut lagen zunächst nicht vor.