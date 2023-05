Einbrecher dringen in Zeitz in Gartenlaube ein

Bei der Polizei ist ein Einbruch in eine Gartenlaube in Zeitz angezeigt worden (Symbolfoto).

Zeitz/MZ - Mehrere Werkzeuge haben unbekannte Diebe bei einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Weißenfelser Straße in Zeitz gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten der oder die Einbrecher ein Fenster des Häuschens zerstört und waren so ins Innere gelangt. Dort durchwühlten sie die Räume. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.