Zeitz/MZ. - Im Jubiläumsjahr des Zeitzer Schlossparks soll es einen Tag „Schlosspark für alle“ geben. So sieht es eine Vorlage der Stadtratsfraktion ZZ21 vor, die im Hauptausschuss bereits Zustimmung fand.

„Anlässlich des 20. Jubiläums des Schlossparks Schloss Moritzburg im Jahr 2024 soll den Bürgern der Stadt Zeitz und seinen Besuchern an einem Tag, entweder an einem Sonntag oder einem Feiertag, freier Eintritt in das Schlossparkareal gewährt werden“, beschreibt Fraktionschef Martin Exler, worum es geht. Die Anlage der ersten Landesgartenschau Sachsen-Anhalts stelle seit 20 Jahren eine außerordentliche Sehenswürdigkeit in Zeitz dar.

Aber für einige Bürgerinnen und Bürger stelle der zu entrichtende Eintritt eine gewisse Hürde dar, erläutert die Fraktion in der Begründung des Antrags. „Zur Anerkennung des Jubiläums, zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und zur weiteren Aktivierung von nachfolgenden Besucherzahlen soll es allen Bürgern und Besuchern ermöglicht werden, an diesem Tag den Schlosspark gemeinsam zu erleben“, heißt es.

In der Debatte in der Ausschusssitzung gab es verschiedene konkrete Vorschläge. So könnte dieser Tag mit freiem Eintritt zum Stadtlauf stattfinden. Dann hätte dieses Ereignis vielleicht mehr Besucher. Auch stand die Frage im Raum, ob der freie Eintritt nur für Zeitzerinnen und Zeitzer gelten solle oder für alle, die an diesem Tag zum Park kommen. Was den Termin angeht, sicherte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) eine Prüfung, auch des Termins des Stadtlaufs zu. Was die Einschränkung auf Zeitzer angehe, hob er den Gedanken der Gastfreundschaft hervor, die man auch an diesem Tag – mit freiem Eintritt für alle – pflegen sollte.