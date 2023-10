Am Wochenende beginnt das Heinrich Schütz Musikfest. Der kleine Eule-Orgel-Verein holte vor zehn Jahren das Festival nach Zeitz. Was in den nächsten Tagen geplant ist.

Zeitz/MZ - Jetzt geht es los. Vom 6. bis zum 15. Oktober steigt das Heinrich Schütz Musikfest in Mitteldeutschland und Zeitz ist ein Ort des Festivals. „Wir freuen uns, dass unser schönes Zeitz beim Schützfest in einem Atemzug mit Dresden, Bad Köstritz und Weißenfels genannt wird und wir hochkarätige Angebote präsentieren können“, sagt Gudrun Hartmann. Sie ist Vorsitzende des Eule-Orgel-Vereins im Zeitzer Dom. Der kleine Förderverein wiederum ist Kooperationspartner des Schützfestes und organisiert die Veranstaltungen in Zeitz mit. „In diesem Jahr feiern wir das zehnjährige Jubiläum unsere Konzertreihe im Zeitzer Dom und von Beginn an waren wir ein Ort des Schützfestes. Also feiern wir auch zehn Jahre Schützfest in Zeitz“, sagt Gudrun Hartmann.