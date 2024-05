Der TSV Tröglitz zählt rund 260 Mitglieder und gehört damit zu den größten Vereinen in der Elsteraue. Zweimal in der Woche trainieren zirka 70 Kinder an Geräten. Was sie lernen.

Tröglitz/MZ. - Fröhliches Stimmengewirr erfüllt montags und mittwochs am Nachmittag die Turnhalle in Tröglitz. Mädchen schlagen Rad, turnen auf dem Boden, schwingen am Reck und springen über den Bock. „Turnen ist mein Leben. Ich bin damit aufgewachsen und bis heute diesem Sport verbunden“, sagt Birgit Nowotny. Sie ist 54 Jahre alt und mit ganzer Seele Trainerin. Schon ihre Mutter Ingrid Nowotny (80 Jahre) hat früher hier trainiert und die Abteilung Turnen des TSV mit ins Leben gerufen. Im letzten Jahr konnte sie auf ein 50-jähriges Trainer-Ehrenamt zurückblicken. Bis heute trifft man Mutter Nowotny mittwochs in der Halle. „Schon als ich ein Kind war, also etwa drei, vier Jahre alt, wollte ich unbedingt mit meiner Mutter in die Turnhalle“, erzählt Birgit Nowotny. Sie habe damals alle Geräte geturnt, ob Boden, Stufenbarren, Balken oder Sprung. Sie war zu DDR-Zeiten mehrfach Spartakiade-Siegerin im Kreis Zeitz und im Bezirk Halle. Jetzt gibt sie diese Liebe zum Turnen an den Nachwuchs weiter.