Ein Gesundheitspfad für 400.000 Euro ist manchem Stadtrat in Zeitz dann doch zu viel

Erst vor einer Woche war ein Nachhaltigkeitsprojekt mit einer Führung in Zeitz eingeweiht worden, der GassenGang, ein Spazierweg durch Zeitz.

Zeitz/MZ. - 400.000 Euro für einen Gesundheitsthemenpfad? Und wie soll es überhaupt weitergehen mit der Nachhaltigkeit in Zeitz? Überwältigend war die Zustimmung nicht, als am Donnerstagabend in der letzten Sitzung des alten Stadtrats die Punkte 9 und 10 aufgerufen wurden. Es ging um die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt und um die Fortsetzung der Maßnahme Transformation zur Nachhaltigkeit der Stadtlandschaft Zeitz (ZeNaTra) und den entsprechenden Förderantrag.