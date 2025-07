2009 wurde der Gedenkstein eingeweiht, der an den Aufenthalt französischer Generäle unter Napoleon in Zeitz erinnert. Heute findet man ihn kaum noch. Welche Bedeutung er hat.

Ein Gedenkstein in Zeitz verschwindet in meterhohem Gras: Aber wer weiß schon, warum es ihn gibt?

Französisch-deutsches Erinnern in Zeitz

Würde Norbert Hörig noch leben, sähe es hier rund um den Gedenkstein vermutlich nicht so aus.

Zeitz/MZ. - Würde Norbert Hörig noch leben ... Das Umfeld des Gedenksteins zur Erinnerung an die Ereignisse des Jahres 1806 in der Zeitzer Stephansstraße 44, als sich 20 Generäle Napoleons dort trafen, drängt diesen Gedanken einfach auf. Viel lag dem 2016 verstorbenen Stadtrat Norbert Hörig am Ausbau guter Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich.