Ein Dorf steht Kopf: Spora hat Zukunft

Spora gewann den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und bereitet sich auf den Landesausscheid vor. Was die Jury nächste Woche erwartet.

Spora/MZ - Vier lustige Gesellen stehen am Dorfgemeinschaftshaus Spora und begrüßen auf eine etwas andere Art und Weise so Gäste. In der nächste Woche werden nämlich ganz besondere Gäste erwartet, die Jury des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Spora hatte im Kreiswettbewerb gemeinsam mit Rehehausen gewonnen.