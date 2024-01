Für ihre herrausragenden Leistungen in Musik, Kunst und Theater wurden fünf Jugendliche aus Zeitz und Umgebung bei der Wolfsohn-Ehrung ausgezeichnet. 1.700 Euro gingen an die jungen Künstler.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Bereits seit 1997 findet die Ehrung der Arthur-Wolfsohn-Stiftung statt, bei der junge Künstler aus Zeitz und Region mit finanzieller Unterstützung gefördert werden sollen. Am Freitag stand die Verleihung für 2024 an. Fünf Jugendliche wurden vor einem großen Publikum im Zeitzer Theater Capitol mit insgesamt 1.700 Euro Preisgeld ausgezeichnet. Der Hauptpreis über 600 Euro ging an die 16-jährige Mira Hartmann für ihre außerordentlichen Leistungen in der Musik.