Ehepaar aus Goldschau hält sich seit 70 Jahren die Treue

Genossen die Zeit an der Festtafel: Lydia und Werner Zaumseil aus Goldschau haben am Dienstag Gnadenhochzeit gefeiert.

Osterfeld/Goldschau/MZ - Seinen Ehering hat Werner Zaumseil in den vergangenen Jahren eher nicht getragen. Am Dienstag jedoch zierte das goldene Rund seine rechte Hand. „Sie hat ihn mir am Morgen angesteckt“, sagt der 94 Jahre alte Mann aus Goldschau. Dabei blickt er seiner Frau Lydia, 90 Jahre alt, liebevoll in die Augen. Und rasch fügt der Senior hinzu: „Wie vor 70 Jahren.“ Dazu habe es noch ein besonders dickes Gutenmorgenküsschen gegeben. Lydia und Werner Zaumseil waren am Dienstag genau 70 Jahre verheiratet und haben im Kreise von Familie und Freunden im Osterfelder Atriumhotel Amadeus das seltene Fest der Gnadenhochzeit gefeiert.