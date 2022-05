Droyßig-Zeitzer Forst rüstet sich für Fördermittelanträge

Drossdorf/MZ - Der Rat der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst hat in seiner jüngsten Sitzung in Droßdorf eine ganze Reihe an Beschlüssen gefasst. Kleinere Diskussionen gab es lediglich nur bei den Sanierungskonzepten der Kindertagesstätten in Droyßig und Wetterzeube.

Die Papiere an sich wurden von den Ratsmitgliedern auch nicht beanstandet. Mit diesen soll langfristig herausgefunden werden, wo Bedarf für Verbesserungen oder Veränderungen besteht. Zudem würden diese helfen, wenn es um die Beantragung von Fördergeldern gehe, so Fachbereichsleiter Thomas Scholz. Wichtig war so vor allem Stefan Leier (CDU), dass der jeweilige Beschluss besagt, dass erstmal Angebote eingeholt werden, bevor Haushaltsmittel dafür eingestellt werden.

Bezüglich der Kita in Wetterzeube ging es vor allem um den Umzug in die ehemalige Grundschule. „Solange die noch leer steht, sollten wir schauen, so Sanierungsbedarf herrscht. Vielleicht können wir das eine oder andere schon erledigen, solange der Umzug noch nicht vollzogen ist“, meinte Scholz. Leier erinnerte ihn aber daran, dass der Rat mal eine schnelle Durchführung des Haustausches gewünscht hatte. „Eine Sanierung ist natürlich besser, wenn das Haus leer steht, aber ein schneller Umzug wäre auch wünschenswert“, meinte Frank Jacob (Linke). Generell seien aber auch bewohnte Häuser problemlos saniert worden.

Darüber hinaus beschloss der Verbandsgemeinderat noch die Mitgliedschaft in der Genossenschaft Kommunale IT-Union, um zukünftig bessere Unterstützung bei den digitalen Medien zu bekommen, sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes für ein neues Wohngebiet in Röden. „Hierzu haben wir nun den geforderten Nachweis erbracht, dass hier wirklich ein entsprechender Bedarf besteht“, erklärte vorab Thomas Scholz.