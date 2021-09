Drittklässlerin aus Zeitz schreibt über Homeschooling und Quarantäne und gewinnt bundesweiten Preis

Die Drittklässler der Grundschule Zeitz-Rasberg können jubeln. Am Montag besuchte das AOK-Maskottchen Jolinchen die Schule und gratulierte Lia (rechts) zum Sieg in einem bundesweiten Wettbewerb.

Zeitz/MZ - Fröhlich kommen die Drittklässler der Grundschule Rasberg am Weltkindertag in die Turnhalle. Die Woche beginnt für sie mit einer besonderen Überraschung: Lia kann schöne Geschichten schreiben und hat mit ihrer selbst ausgedachten Erzählung über die Corona-Zeit einen bundesweiten Wettbewerb der Krankenkasse AOK gewonnen. Unter dem Titel „Freunde machen stark“ haben die Kinder in Bildern oder Geschichten erzählt, wie sie mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie zurechtkamen und was Freundschaft für sie bedeutet. „Von 28 Schülern in unserer Klasse haben 14 mitgemacht“, erzählt Klassenlehrerin Eva Riedner. Und sie alle sind stolz, dass Lia gewonnen hat. So darf das neunjährige Mädchen an diesem Montagmorgen im Mittelpunkt stehen.

Und worum geht es in ihrer Geschichte? Um die Zeit von Homeschooling und Quarantäne. „Zuerst habe ich gedacht, Corona und zu Hause lernen ist gar nicht so schlimm“, erzählt die Drittklässlerin. Doch dann kam die Krankheit in ihre Familie und die Quarantäne. „Ich musste meistens in meinem Zimmer bleiben, durfte mich nicht zum Spielen mit meinen Freunden treffen“, erinnert sich Lia. Eines Tages hat ihre Freundin unten geklingelt, natürlich durfte sie nicht rein. „Aber ich bin auf den Balkon gegangen, meine Freundin stand unten und wir haben uns gesehen und konnten erzählen“, sagt Lia. Dann sei noch ein Nachbar gekommen, habe dem Mädchen unten ein Kissen zum Sitzen und einen Kakao gebracht. „Da ist die Zeit schnell vergangen“, denkt das Mädchen zurück. Diese Erlebnisse hat sie in ihrer Geschichte aufgeschrieben und zum Wettbewerb eingereicht. „Dabei hat mir meine Mutti geholfen“, sagt die Drittklässlerin. Die Lehrerin hört es immer wieder gern und freut sich. „Die Mutter von Lia war früher auch meine Schülerin“, sagt Eva Riedner.

„Im November werden wir euch noch einmal besuchen“

Bundesweit sind in diesem Wettbewerb rund 3.000 Einsendungen eingegangen. Daraus wird ein Elternratgeber zum Thema Freundschaft und eine Dokumentation gestaltet. „Die AOK-Kampagne soll Kindern und auch Eltern auf diese Weise Anregungen geben und die Möglichkeit, von anderen zu lernen“, sagt Cornelia Schulz, Landespräsentantin der AOK, beim Besuch in Zeitz. Schirmherrin der Aktion ist Elke Büdenbender, Unicef-Schirmherrin und Ehefrau des Bundespräsidenten. Im Schloss Bellevue nahm sie zum Weltkindertag von Jolinchen und Kindern aus Brandenburg eine Dokumentation der Ergebnisse entgegen.

In der Rasberger Grundschule wurde ebenfalls kräftig gefeiert. Das AOK-Maskottchen Jolinchen hat den Kindern eine große Kiste mit Geschenken mitgebracht. Dazu gehören Freundebücher und Malkreide, Springseile und Stifte. „Im November werden wir euch noch einmal besuchen“, verspricht Cornelia Schulz. Als Preis entwickelt der Kinderbuchautor Stefan Gemmel für den bundesweiten Vorlesetag am 19. November aus Lias Vorlage eine Geschichte, die er dann am Tag selbst in einer exklusiven Vorlesenacht für die Grundschule Zeitz-Rasberg auch Lia und ihren Mitschülern vorträgt. Die Geschichte wird am Vorlesetag zudem von vielen AOK-Vorlesenden bundesweit eingesetzt, so dass die Neunjährige und ihre Geschichte über Zeitz hinaus bekannt wird.

„Das war ein schöner Montag“, sagt das Mädchen und freut sich schon auf den Vorlesetag. Denn lesen mag sie besonders gern. „Meine Lieblingsbücher sind Ronja Räubertochter und Harry Potter“, verrät die Neunjährige. Daneben tanzt sie gern und spielt ab diesem Schuljahr in der Theater AG mit, geht gern auf den Spielplatz und bastelt mit Freude.