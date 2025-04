Zeitz/Elstertrebnitz/MZ. - Am 8. September 2023 geschieht auf der B2 bei Elstertrebnitz ein folgenschweres Unglück: Ein damals 64-jähriger VW-Fahrer überholt in Richtung Zeitz gleich zwei Lastkraftwagen in Folge und kracht anschließend frontal in einen Trabant Kübel im Gegenverkehr. Die drei Zeitzer Insassen sind nach rechtsmedizinischen Erkenntnissen sofort tot. Sie verbrennen allerdings nicht, wie zunächst vermutet, lebendig in ihrem entflammten Auto. Inzwischen sprach das zuständige Amtsgericht in Borna (Sachsen) das Urteil gegen den Unfallverursacher. Wegen fahrlässiger Tötung sowie fahrlässiger Verkehrsgefährdung bekam er eine Freiheitsstrafe von elf Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, wie das Gericht der MZ erst jetzt auf Nachfrage mitteilte. Das Urteil war schon im vergangenen Jahr gesprochen worden.

