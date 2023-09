Die Identität der Toten war am Freitagabend noch nicht geklärt. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall Höhe Elstertrebnitz, zwischen Profen und Pegau, voll gesperrt werden. Die Sperrung nahe Zeitz dauerte auch am Freitagabend noch an.

Elstertrebnitz/MZ/ank - Horrorcrash auf der Bundesstraße 2 nahe Profen: Höhe Elstertrebnitz (Sachsen) sind am Freitagnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, waren an dem schweren Unfall zwischen Profen und dem sächsischen Pegau zwei Fahrzeuge beteiligt. Nach bisherigen Erkenntnissen, hieß es am Abend, sei ein 64-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Zeitz gefahren. Er solle zwei Lkw überholt haben, woraufhin ein im Gegenverkehr befindlicher Pkw habe ausweichen müssen und zum Stehen gekommen sei. Ein dahinter fahrender Trabantfahrer habe ebenfalls versucht auszuweichen. Das sei ihm nicht gelungen. Der Trabant sei mit dem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen und habe Feuer gefangen.

Die drei Insassen des Trabant starben laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die Identität der Personen sei am Abend noch unklar gewesen. Der 64-jährige mutmaßliche Unfallverursacher sei ebenfalls verletzt worden und wurde laut Polizei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens war am Abend nicht bekannt.

Neben Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kamen auch ein Sachverständiger der DEKRA sowie ein Rechtsmediziner zur Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Unfall und zur Identität der Verstorbenen dauern noch an, hieß es kurz nach 18 Uhr. Der Unfall war gegen 14.15 Uhr geschehen. Die Bundesstraße 2 musste über Stunden gesperrt werden und war es gegen 20.30 Uhr immer noch.