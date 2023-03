Hollsteitz/MZ - Idyllischer geht es fast gar nicht als am Hollsteitzer Teich am Ortsausgang in Richtung Gladitz. Vögel zwitschern auf den teilweise efeuumrankten Bäumen des kleinen Wäldchens, eine Entenschar schwimmt auf dem Wasser, irgendwo im Dorf kräht ein Hahn, hübsche Blümchen blühen an den Wegen und unter einer kleinen Brücke plätschert gemütlich ein Bach. Da passt es nur zu gut, dass Wanderer und Spaziergänger nun auch ein paar Sitzgelegenheiten bekommen haben. Denn der Heimatverein Dorfleben Hollsteitz hat drei neue Holzbänke rund um den Teich aufgestellt.

